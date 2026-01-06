Les propriétaires du bar, «dévastés» ne se «déroberont» pas

Jacques et Jessica Moretti, les Français propriétaires du bar ravagé par les flammes la nuit du nouvel an à Crans-Montana, ont assuré mardi qu'ils ne se "déroberaient pas" dans le cadre de l'enquête menée après le drame. Ils se disent dévastés.

(Keystone-ATS) «Nous sommes dévastés et envahis par le chagrin», a annoncé le couple de propriétaires du Constellation dans un communiqué reçu par l’AFP, assurant qu’ils ne chercheraient «d’aucune façon à (se) dérober».