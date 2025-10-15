La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les régions de l’UE veulent davantage collaborer avec les cantons

Keystone-SDA

Les régions de l'UE veulent renforcer leur coopération avec les cantons suisses. Elles ont approuvé à l'unanimité une prise de position en ce sens mercredi à Bruxelles.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le texte adopté s’intitule «Renforcer la dimension territoriale des relations entre l’UE et la Suisse». Il vise à intensifier les relations dans les régions frontalières à l’échelle régionale. Une décision qui s’explique notamment par le fait que les cantons suisses et les régions européennes voisines sont souvent confrontés à des défis similaires

La session plénière du Comité européen des régions, composé de 329 élus locaux et régionaux de l’UE, se tient cette semaine à Bruxelles.

La Conférence des gouvernements cantonaux (CDC) a été invitée pour l’occasion. Elle a été représentée par le président du gouvernement tessinois Norman Gobbi, qui s’est rendu à Bruxelles.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision