Les régions de l’UE veulent davantage collaborer avec les cantons

Keystone-SDA

Les régions de l'UE veulent renforcer leur coopération avec les cantons suisses. Elles ont approuvé à l'unanimité une prise de position en ce sens mercredi à Bruxelles.

1 minute

(Keystone-ATS) Le texte adopté s’intitule «Renforcer la dimension territoriale des relations entre l’UE et la Suisse». Il vise à intensifier les relations dans les régions frontalières à l’échelle régionale. Une décision qui s’explique notamment par le fait que les cantons suisses et les régions européennes voisines sont souvent confrontés à des défis similaires

La session plénière du Comité européen des régions, composé de 329 élus locaux et régionaux de l’UE, se tient cette semaine à Bruxelles.

La Conférence des gouvernements cantonaux (CDC) a été invitée pour l’occasion. Elle a été représentée par le président du gouvernement tessinois Norman Gobbi, qui s’est rendu à Bruxelles.