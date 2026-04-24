Les résultats de Procter & Gamble supérieurs aux attentes

Keystone-SDA

Procter & Gamble (P&G) a annoncé vendredi des résultats pour le troisième trimestre de son exercice décalé meilleurs qu'attendu, une plus-value de cession ayant contribué à compenser la hausse des prix des matières premières et des droits de douane.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Nous augmentons les investissements pour accélérer la dynamique avec les consommateurs malgré l’environnement géopolitique et économique difficile, tout en maintenant nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice fiscal 2026», a commenté Shailesh Jejurikar, directeur du géant américain des produits d’hygiène, cité dans un communiqué.

Entre janvier et mars, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 21,23 milliards de dollars (16,6 milliards en francs) soit 7% de plus et un bénéfice net de 3,93 milliards (+4%), tous deux supérieurs au consensus des analystes de Factset (respectivement 20,53 et 3,79 milliards).

Par action et à données comparables, valeur préférée des marchés, ce dernier ressort à 1,59 dollar contre 1,54 dollar un an plus tôt. Le consensus attendait 1,56 dollar.

La hausse du bénéfice net provient notamment d’un gain de 261 millions de dollars après impôts encaissé avec la vente en janvier pour 476 millions de sa participation dans Glad, une société commune avec le géant des désinfectants Clorox qui a ensuite été dissoute.

A l’inverse, les résultats ont été grevés par la hausse des prix des matières premières, à hauteur d’environ 150 millions de dollars après impôts.

Le directeur financier, Andre Schulten, a précisé sur CNBC que le surcoût annuel était estimé autour d’un milliard de dollars, en comptant un baril de pétrole à 100 dollars.

Par ailleurs, les droits de douane imposés par le président Donald Trump depuis un an devraient peser à hauteur d’environ 400 millions après impôts sur l’exercice fiscal en cours.

A cela s’ajoutent un effet négatif d’environ 250 millions après impôts lié aux taux d’intérêt et un avantage d’environ 200 millions en matière de taux de change.

Au total, ces divers éléments devraient amputer le bénéfice par action annuel de 25 cents.

Malgré cela, le groupe a confirmé ses prévisions annuelles: le chiffre d’affaires devrait progresser dans une fourchette de 1% à 5% (jusqu’à +4% à données comparables) et un bénéfice net par action à données comparables entre 6,83 et 7,09 dollars.

Ce dernier devrait s’établir «dans le bas de la fourchette» étant donnés les différents surcoûts, a néanmoins prévenu P&G vendredi.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action P&G progressait de 2,61%.