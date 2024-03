Les rapports Eglises-Etat révisés par les députés fribourgeois

(Keystone-ATS) Les députés fribourgeois ont voté vendredi une révision de la loi réglant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE). Le texte, dont la dernière modification remontait à 1990, a suscité un débat nourri mais serein, dont une demande de renvoi de l’UDC rejetée.

Rebaptisée, la loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l’Etat (LRCCE) a été acceptée par 81 voix contre 13, sans abstention. Le chemin tracé par le gouvernement, celui du compromis fondé sur la discussion en amont entre l’Etat et les communautés religieuses, a prévalu dès la première lecture mardi.

Le texte a bénéficié de l’appui principal des groupes du Centre et PLR-PVL. Globalement, les débats ont été marqués par un grand écart entre une UDC jugeant les conditions d’octroi des “prérogatives” de droit public insuffisamment sévères et une gauche prônant une loi la plus inclusive possible. Tous leurs amendements ont été rejetés.

“La révision reflète la diversification des croyances”, a relevé le député PLR Savio Michellod, rapporteur de la commission ad hoc.