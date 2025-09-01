Les recettes du commerce de détail progressent en juillet
Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé en juillet sur un an. Les revenus des détaillants ont ainsi crû de 1%, alors que la progression en données corrigées de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés s'est inscrite à 0,2%.
(Keystone-ATS) En termes réels, soit compte tenu de l’inflation, les recettes du commerce de détail ont augmenté de 1,5%, précise lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La croissance réelle corrigée des variations saisonnières s’est elle affichée à 0,7%.
En excluant les ventes de carburants, les revenus des détaillants se sont étoffés de 1,45 en termes nominaux et de 1,8% en termes réels. Corrigées des variations calendaires, ces derniers ont crû de respectivement 0,6 et 1,0%.
Au regard du mois précédent, les chiffres d’affaires des détaillants se sont en revanche contracté de 0,5% tant en termes nominaux que réels
En juin, les recettes du commerce de détail avaient progressé de 1,3% en glissement annuel en termes nominaux et de 1,7% en termes réels.