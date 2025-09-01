La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les recettes du commerce de détail progressent en juillet

Keystone-SDA

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé en juillet sur un an. Les revenus des détaillants ont ainsi crû de 1%, alors que la progression en données corrigées de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés s'est inscrite à 0,2%.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En termes réels, soit compte tenu de l’inflation, les recettes du commerce de détail ont augmenté de 1,5%, précise lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La croissance réelle corrigée des variations saisonnières s’est elle affichée à 0,7%.

En excluant les ventes de carburants, les revenus des détaillants se sont étoffés de 1,45 en termes nominaux et de 1,8% en termes réels. Corrigées des variations calendaires, ces derniers ont crû de respectivement 0,6 et 1,0%.

Au regard du mois précédent, les chiffres d’affaires des détaillants se sont en revanche contracté de 0,5% tant en termes nominaux que réels

En juin, les recettes du commerce de détail avaient progressé de 1,3% en glissement annuel en termes nominaux et de 1,7% en termes réels.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision