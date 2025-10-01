La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail helvétique ont flanché en août, après deux mois de hausse.

1 minute

(Keystone-ATS) Corrigé de l’effet des jours ouvrables ou fériés, le recul atteint 0,8% sur un an hors inflation et 0,2% en intégrant dans le calcul le renchérissement, indique mercredi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Hors stations-service, le recul en termes nominaux est divisé par deux à 0,4%, quand celui en termes réels s’évapore complètement.

La contraction abstraction faite de l’inflation est essentiellement attribuable aux carburants, dont la contribution aux chiffres d’affaires s’est étiolée de 7,7%. En termes réels toutefois, ce sont les vêtements et chaussures (-1,9%) qui ont pesé le plus lourd dans la balance.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

