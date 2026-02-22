Les reliques de François d’Assise exposées pour la première fois

Keystone-SDA

"Corpus Sancti Francisci": sur la vitrine en plexiglas, une inscription en latin rappelle à qui appartient le squelette. Pour la première fois, les reliques de Saint François sont exposées au public à Assise, pour le 800e anniversaire de la mort du patron de l'Italie

(Keystone-ATS) A partir de ce dimanche et jusqu’au 22 mars, devant l’autel de l’église inférieure de la basilique Saint-François d’Assise, pèlerins et visiteurs pourront se recueillir devant les ossements de Saint François, décédé le 3 octobre 1226.

Le corps du saint, fondateur de l’ordre des Franciscains qui a renoncé à ses richesses et consacré sa vie aux pauvres, fut transféré dans la basilique construite en son honneur en 1230. Mais ce n’est qu’en 1818, au terme de fouilles menées dans la plus grande discrétion, que sa tombe fut retrouvée.

Habituellement dérobée au regard, la vitrine transparente conservant depuis 1978 les reliques de Saint François a été exhumée samedi matin du coffre en métal où elle se trouvait, à l’intérieur de son tombeau en pierre, dans la crypte de la basilique. Le squelette de petite taille, au crâne endommagé lors de son transfert dans la basilique au XIIIe siècle, repose sur un drap de soie blanc.

Des centaines de milliers de fidèles

En dehors de précédentes exhumations à des fins de contrôle et d’examen scientifique, les os de Saint François n’ont été exposés qu’une fois en 1978, à un public extrêmement restreint et durant une journée seulement.

Les réservations s’élèvent déjà à «presque 400’000 (personnes) venant de toutes les parties du monde, avec bien sûr une nette prépondérance de l’Italie», a détaillé frère Marco Moroni, gardien du couvent franciscain.

Le 4 octobre, pour la première fois depuis près de 50 ans, la Saint François d’Assise sera de nouveau un jour férié en Italie, en l’honneur du saint patron de l’Italie mais également du pape argentin du même nom. Décédé en avril 2025, le pape François a en effet été le premier à prendre le nom du saint.