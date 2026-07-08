Les remontées mécaniques suisses ont bien démarré la saison d’été

Keystone-SDA

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Les remontées mécaniques suisses ont bien démarré la saison estivale en mai et juin. Sur l'ensemble de la Suisse, le nombre de premières entrées au cours de ces deux mois est supérieur de 5% à celui de l'année précédente. L’évolution varie toutefois selon les régions.

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(Keystone-ATS) Les remontées mécaniques de l’Oberland bernois ont enregistré 29% d’entrées de nouveaux visiteurs de plus qu’à la même période l’année dernière, a annoncé mercredi l’association faitière Remontées mécaniques suisses (RMS). Dans l’Oberland bernois, cette forte croissance est principalement due à la Schilthornbahn.

L’année dernière, son exploitation avait été limitée en raison de travaux de rénovation. Sans cet effet particulier, la région afficherait une progression de 4 %, soit un niveau proche de la moyenne suisse.

À l’inverse, les remontées mécaniques de Suisse orientale ont affiché une baisse de 20% par rapport à mai et juin 2025. Ce recul s’explique par l’arrêt temporaire du téléphérique du Säntis en raison de sa rénovation. Sans cet effet exceptionnel, le résultat régional serait stable, note RMS.

Alors que le Tessin (-1%) est resté stable, les fréquentations ont légèrement reculé dans les Grisons (-2%), dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises (-4 %), en Valais (-5%) ainsi qu’en Suisse centrale (-7%), par rapport à l’an dernier.

Par rapport à la moyenne sur cinq ans, le nombre de premières entrées en mai et juin 2026 s’est révélé encore plus positif. À l’échelle nationale, il a dépassé de 35 % la moyenne des années 2021 à 2025. Selon Remontées Mécaniques Suisses, cette forte croissance s’explique par les restrictions en vigueur pendant la pandémie.

Stabilité suisse dans le contexte international

Outre la météo, l’organisation estime que le contexte international influence également la demande.

Dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques, la Suisse continue d’être perçue comme «une destination touristique sûre, stable et de grande qualité». Les marchés internationaux n’ont pas connu un effondrement aussi important que redouté. De plus, les montagnes restent des lieux de rêve pour la population suisse, selon Remontées Mécaniques Suisses.