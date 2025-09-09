La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les salaires nominaux ont progressé à mi-parcours

Keystone-SDA

Les employés suisses devraient avoir obtenu en moyenne une augmentation de salaire à fin juin. Celle-ci étant supérieure à l'inflation, les portefeuilles devraient être davantage garnis.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) D’avril à juin, les salaires nominaux ont augmenté de 2,3% en Suisse par rapport à la même période de 2024, selon une première estimation publiée mardi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Dans le même temps, le renchérissement a atteint 0,1% en juin et en mai et s’est stabilisé (0,0%) en avril.

Cette année, l’inflation devrait se limiter à 0,1%, selon le Seco et à 0,2% d’après la Banque nationale suisse (BNS) et le KOF. Les rémunérations devraient donc augmenter d’ici décembre, et le pouvoir d’achat des Suisses avec elles.

Dernièrement, la faîtière syndicale Travail.Suisse a réclamé une augmentation des salaires de 2% en moyenne en 2026 tandis que l’Union syndicale suisse (USS) a exigé des relèvements de 2% à 2,5% pour l’an prochain. Elles mettent en avant notamment les primes d’assurance maladie et les loyers qui continuent de grever le budget des ménages, même si l’inflation a baissé.

En 2024, les salaires nominaux avaient progressé en moyenne de 1,8%, en comparaison annuelle. Et, après trois années consécutives en repli, les salaires réels, soit ajustés de l’inflation, ont eux progressé de 0,7% sur un an.

