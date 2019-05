"On est assommés". A Belfort, les salariés de General Electric (GE) exprimaient mardi leur désarroi après l'annonce par le groupe américain de la suppression envisagée de plus d'un millier de postes en France.

Depuis plusieurs mois, les salariés se doutaient que GE préparait une restructuration. Le chiffre de 800 suppressions d'emplois sur leur site avait même circulé. Mais la confirmation officielle de cette coupe et de son ampleur en a étonné plus d'un.

Rares étaient à la mi-journée les ouvriers qui s'attardaient devant l'imposante Porte de la découverte, principal accès aux usines de General Electric sur le site de Belfort. Plus rares encore, ceux qui acceptaient de communiquer leur identité : "Je préfère garder l'anonymat, vu le contexte...", a glissé un salarié.

"C'est catastrophique pour la région et c'est aussi dommage pour le savoir-faire, déjà que les compétences techniques se perdent", a ajouté cet ouvrier. "On n'est pas surpris, la question était de savoir combien de postes allaient être concernés", a lâché, fataliste, un autre anonyme.

L'entité turbines à gaz, qui emploie 1900 des 4300 salariés de GE à Belfort, va payer le prix fort de cette restructuration: selon les détails du projet dévoilé par un porte-parole du groupe américain, jusqu'à 792 suppressions de postes sont envisagées dans cette entité, et 252 dans celle dédiée aux fonctions supports.

Ouvriers surpris et résignés

"On était déjà surchargés, il y avait des problèmes d'inefficacité dans l'organisation depuis qu'on a enlevé ces dernières années les fonctions décisionnelles à Belfort pour les répartir ailleurs dans le groupe", a dénoncé un salarié.

Sébastien ne travaille pas dans l'entité gaz mais dans un secteur visé par une procédure de rupture conventionnelle collective (RCC), lancée en début d'année par GE dans sa division énergie. Lui s'est dit "surpris par la rapidité de l'annonce après l'élection européenne".

"Guerre économique"

Ce salarié a estimé, un brin résigné, que "tout était préparé et négocié d'avance" entre le gouvernement et General Electric. "On est assommés", a soufflé Thierry qui redoute les conséquences de ces suppressions de postes sur la ville de Belfort: "Avec ces départs, les commerçants vont souffrir".

Depuis que l'hôpital a quitté la ville en 2016 pour s'installer en périphérie, "les commerçants ont déjà noté une baisse d'activité", a estimé Thierry. "On est dans une guerre économique avec les Etats-Unis, c'est un acte de guerre", a-t-il asséné, disant à présent redouter "tout ne soit ramené aux Etats-Unis".

Promesses de l'Etat français

Dans un message interne dont l'AFP a pris connaissance, la direction du site belfortain annonce des "mesures d'accompagnement social et psychologiques" pour les salariés, comme la création de "groupes de parole". Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire s'est lui engagé à être "aux côtés" des salariés après l'annonce par GE de supprimer plus de 1000 emplois en France, dont la majorité à Belfort.

"Nous garantissons l'avenir industriel de Belfort", a assuré le ministre à l'Assemblée nationale, en réponse à une question du député du Territoire de Belfort Michel Zumkeller, qui a estimé que près de 3000 emplois directs et indirects étaient menacés dans son département.

"Oui, nous sommes prêts à nous battre à vos côtés. C'est un coup dur pour Belfort, mais c'est un coup dur qui vient tout simplement de l'effondrement des commandes de turbines à gaz", a affirmé M. Le Maire. "Nous veillerons à ce que chacun des salariés bénéficie d'un accompagnement personnalisé", a expliqué le ministre.

Dans sa question, M. Zumkeller avait rappelé les engagements du président Emmanuel Macron lors du rachat de la branche énergie d'Alstom par GE en 2015. "Vous pouvez compter sur moi", avait-il affirmé, alors qu'il était ministre de l'Economie.

