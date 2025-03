Les Sex Pistols, Will Smith et David Guetta à Paléo

Keystone-SDA

L'affiche du Paléo 2025 est connue. Entre rock (Queens of the Stone Age, Sex Pistols), rap (Will Smith, Macklemore, Ninho & Niska), chanson française (Clara Luciani, Zaho de Sagazan, Soprano) ou électro (David Guetta, Justice), il y en aura pour tous les goûts.

1 minute

(Keystone-ATS) La programmation rock du festival nyonnais comprend encore Texas, Skunk Anansie ou Simple Minds. Côté rap, les organisateurs annoncent aussi les présences de SDM, Hamza et autre Rilès. Pour la chanson française, Philippe Katerine, Julien Doré, Ben Mazué, Santa, Pierre Garnier et Jean-Louis Aubert fouleront également la plaine de l’Asse entre le 22 et le 27 juillet.

Côté suisse, Nemo sera notamment de la partie. Au total, 120 artistes venus d’une trentaine pays participeront au plus grand open air de Suisse, dont 80% pour la première fois. Les musiciens du Maghreb, à l’honneur du Village du Monde, seront particulièrement mis en valeur.

Comme chaque année, 250’000 festivaliers et quelque 8000 campeurs sont attendus. La billetterie ouvre mercredi 26 mars à midi.