Les sports urbains sont de retour à la Pointe de la Jonction

Keystone-SDA

L'Asphalte est de retour à la Pointe de la Jonction à Genève. Installé sous les halles de l'ancien dépôt des TPG, ce centre sportif éphémère dédié aux sports urbains sera ouvert tout l'été. Presque toutes les activités sont gratuites.

1 minute

(Keystone-ATS) Les installations seront accessibles de 09h00 à 21h00, indique la Ville de Genève, à l’origine de cette initiative. L’Asphalte propose un terrain de football 5×5, deux terrains de basket 3×3 ainsi qu’un pump track pour la trottinette et le skate. Il y aura aussi deux terrains de padel (seule activité payante), deux tables de ping-pong et deux échiquiers géants.

Il est possible d’emprunter des ballons et des raquettes de ping-pong sur place. Une équipe de médiateurs de l’association La Barje sera présente tous les jours afin d’encadrer les activités.

«Ces installations sportives urbaines donnent la possibilité à un jeune public de faire du sport tout l’été gratuitement en plein centre-ville», souligne la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis. «C’est aussi une façon d’animer ce site dans l’attente du début des travaux du parc», conclut la magistrate, citée dans un communiqué.

https://www.geneve.ch/asphalte