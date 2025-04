Les Suisses devront à nouveau se prononcer sur l’e-ID

Keystone-SDA

Les Suisses voteront une nouvelle fois sur l'identité électronique (e-ID). Le comité référendaire "Loi sur l'e-ID Non" a déposé jeudi 63'000 signatures à la Chancellerie fédérale.

(Keystone-ATS) Le comité avance plusieurs arguments contre la nouvelle e-ID, avalisée par le Parlement en décembre. Il n’y a pas de véritable contrôle étatique, car fedpol ne peut pas émettre l’e-ID sans passer par des privés. Et la technologie n’est pas transparente.

Il déplore aussi une dépendance vis-à-vis des groupes technologiques et le risque d’une surveillance numérique. Selon les référendaires, les droits fondamentaux sont en danger. L’e-ID pourrait servir de base à un système de crédit social et rendre l’accès aux services dépendant du comportement. De plus, elle est discriminatoire, car certains services ne seraient alors accessibles qu’avec un e-ID.

Les Amis de la Constitution, Aufrecht Schweiz, le Parti pirate et l’association Référendum E-ID 2.0 ont été rejoints par les jeunes UDC et l’UDF.