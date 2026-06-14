Les Suisses disent oui à 52,5% à un service civil plus restreint

Keystone-SDA

L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu par 52,5% dimanche une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire, selon les résultats définitifs.

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(Keystone-ATS) Les cantons romands sont divisés. Genève (56,2%), Vaud (53,8%), Neuchâtel (55,9%) et le Jura (60,7%) ont refusé cette réforme. Bâle-Ville a longtemps été le seul canton alémanique à se placer dans le camp du non avec 62%.

Zurich est finalement passé dans le camp du non en fin de journée après le dépouillement des votes du centre-ville de la capitale cantonale. Le tour de vis a été refusé par 50,2% environ 2200 voix d’écart.

A contre-courant, le Valais a accepté la réforme avec 57,1,%. Fribourg également, mais de justesse, avec 50,2%. Le Tessin a également dit oui par 53,9%.

Outre-Sarine, Berne, a soutenu la réforme du bout des lèvres avec 50,2%. Les autres cantons alémaniques ont clairement soutenu la réforme. En Argovie, le oui l’emporte par 56,2%. St-Gall a soutenu la réforme par 58,9%, les Grisons par 59,3% et Lucerne par 56,9%.

Le taux de participation s’est élevé à environ 58%. 1’690’343 personnes ont voté oui et 1’531’878 non.

Obligation constitutionnelle

Le projet met en oeuvre de manière rigoureuse l’obligation constitutionnelle pour les hommes d’accomplir un service militaire. Le gouvernement a prévu six mesures.

Le service sera de 150 jours. Les soldats ayant terminé leur service militaire ne pourront plus passer au service civil afin de se soustraire au tir obligatoire. Les obligations seront identiques pour tous, y compris pour les cadres.

Les affectations nécessitant des études de médecine seront interdites et les astreints devront faire un service par an jusqu’à accomplissement de tous les jours de service. Enfin, les personnes déposant une demande d’admission au service civil avant ou pendant l’école de recrues devront accomplir leur affectation longue dès l’année suivant leur admission.