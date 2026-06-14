Les Suisses disent oui à 53% à un service civil plus restreint

Keystone-SDA

L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu par 53% dimanche une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire, selon une projection de gfs.bern. La marge d'erreur est de +/- 2%.

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(Keystone-ATS) Les cantons romands sont divisés. Genève (55,7%), Vaud (51,2%), Neuchâtel (53,9%) et le Jura (59,6%) ont refusé cette réforme, selon les résultats partiels. Bâle-Ville est le seul canton alémanique à se placer dans le camp du non avec 61,6%.

Le Valais, où les résultats sont définitifs, a accepté la réforme par 57,1%. A Fribourg, le oui est passé par 50,2%. Le Tessin a également dit oui par 54,9%. Outre-Sarine, le oui ressort clairement. Zurich a validé le tour de vis par 60,2% et Argovie par 58,1%. St-Gall, les Grisons, la Thurgovie et Schwyz sont au-delà des 60%.

Appenzell Rhodes-Intérieures (67,1%), Glaris (62,5%), Zoug (60,2%), Appenzell Rhodes-Extérieures (59,7%), Lucerne (56,9%) et Uri (56,9%) ont également adopté la réforme, selon les résultats définitifs.

Obligation constitutionnelle

Le projet met en oeuvre de manière rigoureuse l’obligation constitutionnelle pour les hommes d’accomplir un service militaire. Le gouvernement a prévu six mesures.

Le service sera de 150 jours. Les soldats ayant terminé leur service militaire ne pourront plus passer au service civil afin de se soustraire au tir obligatoire. Les obligations seront identiques pour tous, y compris pour les cadres.

Les affectations nécessitant des études de médecine seront interdites et les astreints devront faire un service par an jusqu’à accomplissement de tous les jours de service. Enfin, les personnes déposant une demande d’admission au service civil avant ou pendant l’école de recrues devront accomplir leur affectation longue dès l’année suivant leur admission.