Les Suisses ont rejeté l’initiative fonds climat à 70,7%

Keystone-SDA

Les Suisses ont nettement rejeté dimanche à 70,7% l'initiative populaire pour un fonds climat, selon les résultats quasi définitifs. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir plus pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

(Keystone-ATS) Le texte a aussi échoué à la majorité des cantons. Des non très clairs ont été enregistrés. Le Valais par exemple rejette le texte à 76,9%, Vaud à 61,6%, Neuchâtel à 62,3% et le Jura à 66,3%.

En Suisse alémanique le rejet est aussi très ferme. Schwyz et Appenzell Rhodes-Intérieures par exemple refusent l’initiative à 84,5% et 84,3%. A Berne, le non est de 68,8% et de 67,3% à Zurich.

Genève et Bâle-Ville font figure d’exception avec des refus plus mesurés. Le canton du bout du lac Léman a rejeté l’initiative à 57,8% et la ville rhénane à 55,4%.

Seuls les résultats définitifs de Fribourg étaient encore attendus dimanche soir, des voix ayant dû être recomptées.

Troisième échec

Au total, 2,1 millions non contre 894 milles oui ont été enregistrés. La participation était de 55,5%.

Ce refus clair signe un nouvel échec pour la gauche. Il s’agit de la troisième initiative rejetée aux urnes en trois ans.

Le texte voulait que le gouvernement engage nettement plus d’argent afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La Confédération aurait dû investir chaque année 0,5 à 1% du PIB suisse, soit entre 4 et 8 milliards de francs.