Les Suisses peuvent briller aux Paralympiques

Ce contenu a été publié le 10 mars 2006 09:08 10. mars 2006 - 09:08

Des médailles particulières ont été frappées à l'attention des athlètes handicapés. (Keystone)

Après le beau succès des Suisses aux Jeux de Turin, c'est au tour des athlètes handicapés de viser des médailles aux Paralympiques qui débutent vendredi.

Forte de vingt compétiteurs, la délégation suisse espère décrocher sept médailles dans les disciplines du ski alpin, du ski nordique et du curling.

Salt Lake City, il y a quatre ans. Les Jeux paralympiques organisés dans l'Utah américain avaient permis aux athlètes suisses de se distinguer, avec une moisson de six médailles d'or, quatre d'argent et deux de bronze. Une belle cuvée qui avait propulsé la Suisse à la septième place du classement par nations.



Dès vendredi, les supporters de ces athlètes 'extraordinaires' auront les yeux tournés vers le Piémont italien. Pourront-ils rééditer la performance de leurs prédécesseurs de Salt Lake City? Sans doute pas.



En Italie, la Suisse présente vingt compétiteurs qui s'aligneront sur les mêmes parcours que les valides il y a peu: dix athlètes en ski alpin, cinq en ski nordique ainsi qu'une équipe de curling.



L'objectif déclaré de la délégation helvétique est de monter au moins à sept reprises sur les podiums paralympiques de Pinerolo (curling), Pragelato (ski nordique) et Sestrières (ski alpin).



«Nous espérons décrocher une médaille en curling, deux médailles en ski nordique et quatre dans la discipline du ski alpin», détaille le chef de la délégation helvétique Hugo Wölfli.

Dix-huit hommes et deux femmes

Seules deux Suissesses, Chiara Devittori (ski nordique) Madeline Wildi (équipe de curling), ont rejoint l'Italie. Blessées, Nadja Baumgartner et Karin Fasel (ski alpin) ont renoncé.



Du côté des messieurs, Ruedi Weber (biathlon), Hans-Jörg Arnold (slalom géant) et Hans Burn (descente) tenteront de défendre leurs titres acquis, il y a quatre ans aux Etats-Unis.



En ski alpin, de bonnes performances sont également attendues de la part de Michael Brüngger, Christoph Kurz et Thomas Pfyl. En ski nordique, la délégation suisse compte encore sur Bruno Huber et Ruedi Weber.

Simplification des règles

«Il faut aussi bien se rendre compte qu'il y aura presque la moitié moins de médailles distribuées à Turin qu'à Salt Lake City», ajoute Hugo Wölfli.



Le nombre de catégories a en effet été réduit à trois (debout, assis, handicap visuel) en ski alpin, tant chez les messieurs que chez les dames. Par conséquent, seuls 24 titres seront décernés au lieu de 53 jusqu'alors. Et en ski nordique, le nombre d'épreuves a été réduit de 37 à 32.



Afin d'assurer le spectacle, les organisateurs ont également cherché à simplifier les règles dans un respect d'égalité des chances entre concurrents qui ne vivent pas le même handicap ou le même degré de handicap.



Dans les faits, les athlètes qui concourent dans la même catégorie sont plus ou moins pénalisés (en temps) en fonction du handicap dont ils souffrent. En ski alpin notamment, le temps réel réalisé par un compétiteur sera pondéré par un coefficient qui prend en compte son handicap.

Une plus grande valeur pour les médailles

«Celui qui aura le meilleur temps de course ne remportera donc pas forcément l'épreuve», conclut Hugo Wölfli. Mais même s'il est un peu difficile à comprendre, la Suisse a soutenu dès le début ce nouveau règlement car il donne une plus grande valeur à chaque médaille.»



A l'évidence, ce nouveau règlement évite la multiplication des compétitions et la pénurie de concurrents pour certaines disciplines.



A noter encore que 280 tests antidopage seront pratiqués durant les compétitions et que les épreuves pourront être suivies en direct sur internet.



swissinfo, Mathias Froidevaux

En bref - L'histoire des JO pour personnes handicapées remonte à 1948, grâce à l'initiative du médecin Ludwig Guttman.



- Mais c'est en 1960 à Rome que les premiers Jeux paralympiques officiels ont accueilli 400 athlètes de 23 nations différentes.



- Les premiers Jeux paralympiques d'hiver ont, quant à eux, eu lieu en 1967 en Suède.



- La Suisse est le premier à se doter d'un comité paralympique en 1989.



- Par rapport aux Jeux paralympiques de Salt Lake City, le nombre de catégories et de médailles ont été fortement réduites. Fin de l'infobox

Faits Les Jeux paralympiques de Turin se déroulent du 10 au 19 mars 2006 dans les sites de compétition de Turin (hockey-sur-luge), Sestrières (ski alpin), Pinerolo (curling en fauteuil) et Pragelato (ski de fond et biathlon).

Environ 500 athlètes de 39 nations sont présents.

La délégation suisse compte 20 athlètes.

Il y a quatre ans à Salt Lake City, la Suisse avait pris la septième place finale du classement par nations avec ses six médailles d'or, quatre d'argent et deux de bronze. Fin de l'infobox

