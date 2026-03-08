La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les Suisses refusent à 61,9% une redevance radio-TV à 200 francs

Keystone-SDA

La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative SSR à 61,9%, selon les résultats définitifs. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, comme le prévoit un contre-projet du Conseil fédéral.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’initiative n’a eu de succès dans aucun canton. En Suisse romande, le refus est le plus élevé sur Vaud, à 67,1%. Suivent Neuchâtel (66,8%), le Jura (65,4%), Genève (64,1%). Le Valais a dit non à 57%. De même que Berne à 64,7% et le Tessin à 53,3%.

Les résultats définitifs du canton de Fribourg n’étaient pas encore publiés en début de soirée. Deux communes doivent recompter les bulletins. Les résultats quasi définitifs donnent un non à 63,6%.

Ailleurs en Suisse, Zurich ne veut pas de l’initiative à 64,4%, et Bâle-Ville à 71,1%. Tous les autres cantons alémaniques ont aussi rejeté le texte, principalement entre 55% et 65%.

Schwyz, qui acceptait l’initiative dans un premier temps, est le canton qui l’a refusée le plus faiblement, à 51,1%. Dans ce canton, 18 communes sur 30 ont validé le texte.

La ville de Berne enregistre le plus fort rejet, à 82,3%. Les communes vaudoises des Clées et de Lussy-sur-Morges ont balayé le texte à plus de 81%. Celle de Bosco/Gurin (TI) a fait de même, à 80%. Le refus est également élevé dans plusieurs arrondissements des villes de Zurich et de Winterthour (ZH).

Contre-projet comme alternative

L’initiative populaire «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an. Elle émanait de l’UDC, de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR.

Le gouvernement rejetait le texte, mais trouvait nécessaire d’agir. Il a proposé d’abaisser la redevance dans un contre-projet au niveau de l’ordonnance.

Au total, 1’929’715 «non» ont été glissés dans l’urne, contre 1’186’025 «oui». Le taux de participation s’est élevé à 55,8%.

