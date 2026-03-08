La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les Suisses refusent à 62% la redevance radio-TV à 200 francs

Keystone-SDA

La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative SSR à 62%, selon une projection de gfs.bern. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, comme le prévoit un projet du Conseil fédéral.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon de premiers résultats, le refus se monte à 63,8% à Genève, à 60,2% à Fribourg, à 56,8% en Valais, à 64,8% à Neuchâtel et à 58,2% à Zurich. Les deux Bâle, Lucerne, Saint-Gall, les Grisons, l’Argovie et le Tessin disent aussi non. Schwyz accepte le texte à 65,8%.

L’initiative populaire «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) de l’UDC, de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an. Le gouvernement rejetait le texte, mais a trouvé nécessaire d’agir. Il a proposé d’abaisser la redevance dans un contre-projet au niveau de l’ordonnance.

