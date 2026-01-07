La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les Suisses sont moins grippés début janvier

Keystone-SDA

La grippe saisonnière est en recul. Avec environ 3046 cas confirmés, cela représente 4,6% de moins par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiés mercredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au cours de la semaine écoulée, 33,5 cas confirmés en laboratoire pour 100’000 habitantes et habitants en Suisse et au Liechtenstein ont été signalés.

Sur le plan régional, les taux d’incidence étaient les plus élevés à Schaffhouse (66,54), Bâle-Ville (61,57) et Jura (56,12). On trouve les plus bas à Appenzell Rhodes-Extérieures (8,82), Obwald (12,61) et Uri (15,68).

Genève (22,59) et Fribourg (25,38) sont particulièrement épargnés. Les Vaudois (31,58) et les Valaisans (30,97) sont un peu plus nombreux à être malades, comme les Neuchâtelois (44,56).

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision