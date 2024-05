Les Suisses voteront sur la LPP et la biodiversité en septembre

1 minute

(Keystone-ATS) Le peuple votera sur deux objets le 22 septembre prochain. La réforme de la prévoyance professionnelle et l’initiative biodiversité sont au menu.

Le référendum contre la réforme du 2e pilier, lancé fin mars 2023 par la gauche et les syndicats, a récolté plus de 141’000 signatures, soit près de trois fois plus que nécessaires.

La réforme prévoit un abaissement du taux de conversion, de 6,8% à 6%, devenu nécessaire en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. Le capital constitué par un rentier durant son activité professionnelle aboutira donc à une rente plus petite. Pour les référendaires, les femmes seront à nouveau pénalisées.

Les Suisses se prononceront également sur l’initiative biodiversité. Le texte exige une meilleure protection de la biodiversité et davantage de surfaces et de fonds publics en faveur de la biodiversité.