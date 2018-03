Les Suissesses proches du bonheur olympique

Ce contenu a été publié le 12 février 2002 23:40 12. février 2002 - 23:40

Corinne Rey-Bellet (5e) termine à nouveau au pied du podium.

(Keystone Archive)

Surprise, la Française Carole Montillet remporte la descente olympique. Mais les skieuses suisses échouent de peu au pied du podium.

Malmenées lors des entraînements, les Suissesses ont pleinement profité du report de la course d'une journée. Mardi, lors de la compétition, elles ont puisé dans leurs ressources pour venir tutoyer les meilleures. En vain.



Les honneurs et la gloire étaient pour la Française Carole Montillet, l'Italienne Isolde Kostner et l'Autrichienne Renate Götschl.

Quinze centièmes de seconde

Abonnée aux places d'honneur lors des grands événements, Corinne Rey-Bellet (5e) termine une nouvelle fois au pied du podium. Seuls quinze petits centièmes de seconde la séparent, en effet, de la médaillée de bronze de cette descente olympique.



«Bien sûr que cela me fait mal au cœur d'échouer si près du podium, analysait la Valaisanne sur la ligne d'arrivée. Mais je n'ai pas ressenti de douleur et j'ai prouvé que, même en revenant de blessure, je pouvais être proche des meilleures. Il me reste désormais le slalom géant et le super-G pour espérer décrocher une médaille.»



Un peu plus loin, Sylvianne Berthod (7e) hésitait, elle aussi, entre larmes et joie: «c'était très important de relever la tête après la dernière course de Coupe du monde et les entraînements de ces Jeux olympiques. J'ai senti que je commettais des petites erreurs tout au long du parcours. En terminant parmi les dix premières, je peux tout de même me montrer satisfaite.» Dernière Suissesse en lice, Catherine Borghi a, quant à elle, dû se contenter de la 19e place.



Mathias Froidevaux avec les agences

