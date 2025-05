Les Swiss Music Awards 2025 sacrent Nemo

Keystone-SDA

Nemo est le grand vainqueur des Swiss Music Awards mercredi soir à Zurich. L'artiste biennois a décroché le trophée d'artiste de l'année et celui de meilleur titre (Best Hit) pour "The Code". La Lausannoise Nnavy remporte la catégorie de "meilleur artiste romand".

(Keystone-ATS) Nemo, qui s’est produit au cours de la soirée de remise des prix au Hallenstadion de Zurich, était nommé dans quatre catégories: meilleur artiste solo (Best Solo Act), meilleur artiste en streaming (Best Streaming Artist), meilleur titre (Best Hit) pour « The Code », sa chanson victorieuse à l’Eurovision, et artiste le plus prometteur sur les médias sociaux (Most Rising Artist Social Media).

Du côté romand, trois noms figuraient sur la liste des nominations pour le « Best Act Romandie ». La jeune auteure-interprète lausannoise et burundaise de R&B Nnavy, le groupe de rock et de post-hardcore Noise Coilguns, le rappeur franco-suisse Rounhaa, basé à Genève et dont le son mêle rap, hyperpop, RnB et musique électronique.