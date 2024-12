Les Syriens célèbrent la chute de Bachar al-Assad

Keystone-SDA

Des foules de Syriens ont célébré dimanche la chute de Bachar al-Assad. Le dirigeant syrien a été renversé par une offensive fulgurante de groupes rebelles menés par des islamistes radicaux, dont le chef est arrivé à Damas.

(Keystone-ATS) Des scènes de liesse ont accueilli la fin d’un demi-siècle de règne sans partage du clan Assad, à travers la Syrie. A Damas, une salle de réception du palais présidentiel a été incendiée. Des dizaines de personnes ont aussi pénétré dans la résidence du président déchu, qui venait d’être prise par les rebelles et pillée. Les rebelles ont imposé un couvre-feu dans la ville jusqu’à lundi à l’aube.

Dans le centre de Damas, comme dans plusieurs autres villes, des manifestants ont renversé et piétiné des statues d’Hafez al-Assad, qui a dirigé la Syrie depuis 1971 jusqu’à sa mort en 2000, et de son fils Bachar.

Jolani à Damas

Le chef des rebelles, Abou Mohammad al-Jolani, qui dirige le groupe islamiste radical Tahrir al-Sham (HTS), est arrivé dimanche à Damas où il s’est prosterné sur une pelouse, avant de se rendre sur le site historique de la mosquée des Omeyyades.

Le Premier ministre Mohamed al-Jalali s’est dit prêt à coopérer avec tout nouveau « leadership » choisi par le peuple. Abou Mohammad al-Jolani a lui appelé ses combattants à ne pas s’approcher des institutions publiques, ajoutant que celles-ci restaient sous contrôle du Premier ministre jusqu’à la « passation officielle ».

La Russie, principal allié du régime déchu, a annoncé que le président renversé avait « quitté le pays » après des « négociations ». Il a « donné l’instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique ». M. Assad a dirigé d’une main de fer la Syrie pendant 24 ans, réprimant en 2011 dans le sang des manifestations prodémocratie qui se sont transformées en guerre civile.

« La Syrie est à nous »

Sur la place des Omeyyades, les tirs d’armes à feu en signe de joie se mêlaient aux cris « d’Allah Akbar » (« Dieu est le plus grand »). « On attendait ce jour depuis longtemps », a déclaré Amer Batha. « C’est une nouvelle histoire qui commence pour la Syrie ».

A la télévision publique, les rebelles ont annoncé la chute du « tyran » et dit avoir libéré tous les prisonniers « injustement détenus ».

L’effondrement presque instantané du régime ouvre une ère d’incertitude en Syrie, morcelée par la guerre civile qui a fait près d’un demi-million de morts depuis 2011 et livrée à des groupes soutenus par différentes puissances étrangères.

« Après 50 ans d’oppression (…) et treize années de crimes, de tyrannie et de déplacements, nous annonçons aujourd’hui la fin de cette ère sombre et le début d’une nouvelle ère pour la Syrie », ont déclaré les rebelles. « La Syrie est à nous, elle n’est pas à la famille Assad », scandaient des combattants qui sillonnaient les rues de Damas.

Les soldats de l’armée syrienne se débarrassaient à la hâte de leur uniforme, en sortant du siège de l’état-major sur la place des Omeyyades, selon des habitants.

Empêcher le « chaos »

L’émissaire de l’ONU en Syrie, Geir Pedersen, a appelé à garder des « espoirs prudents » après la prise de Damas, qu’il a qualifiée de « moment décisif ».

Tout en saluant la chute de Bachar al-Assad, plusieurs pays ont exhorté les Syriens à éviter le piège de l’extrémisme, comme l’Allemagne et la France qui a appelé « tous les Syriens à l’unité, à la réconciliation, et à rejeter toute forme d’extrémisme ». La Suisse a appelé toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils.

« L’Etat de barbarie est tombé », a lancé le président français, Emmanuel Macron. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui, a salué « un jour historique » et la chute « d’un maillon central de l’axe du mal » dirigé par l’Iran, tout en ordonnant à son armée de se déployer dans la zone tampon du Golan à la frontière avec la Syrie.

Il faut empêcher la Syrie de « sombrer dans le chaos », a prévenu le Qatar. La Turquie, très influente en Syrie où elle soutient certains groupes rebelles, a appelé les pays de la région et au-delà à assurer une « transition en douceur » et dit être en contact avec les rebelles pour garantir la sécurité.

La nouvelle administration syrienne ne doit pas « constituer une menace » pour les pays voisins, a déclaré le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan. Des millions de déplacés syriens « peuvent retourner sur leurs terres », a-t-il affirmé.

Perte de soutiens

Face à l’offensive rebelle déclenchée le 27 novembre dans le nord-ouest de la Syrie, le soutien de Moscou, dont les troupes sont mobilisées par la guerre en Ukraine, s’est effrité tout comme celui de l’Iran et du mouvement islamiste libanais Hezbollah, sortis affaiblis de la guerre au Liban, laissant le régime isolé.

L’Iran, dont l’ambassade à Damas a été saccagée, a prévenu dimanche que sa politique était susceptible de changer en fonction « de l’évolution en Syrie et dans la région » et « du comportement des acteurs » sur le terrain.

En quelques jours, devant l’effondrement des forces gouvernementales, les rebelles ont conquis de vastes territoires et les grandes villes d’Alep (nord) et de Hama (centre), avant de s’emparer samedi soir de Homs, au nord de Damas, puis d’entrer dans la capitale.

HTS, l’ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda désormais en rupture avec le djihadisme, a tenté de proposer une alternative politique dans la province d’Idleb (nord-ouest), qu’il contrôle depuis 2019, sans réellement convaincre les chancelleries occidentales.