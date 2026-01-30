Les Trump à l’avant-première du documentaire consacré à Melania

Keystone-SDA

Melania Trump, le président américain et une foule d'invités ont découvert jeudi à Washington le documentaire "Melania". Il retrace les dernières semaines de la Première dame avant l'investiture de son mari en 2025.

4 minutes

(Keystone-ATS) Dans ce long métrage, les spectateurs «vont voir ma vie en 20 jours, ce dont je dois m’occuper et je pense que ça leur plaira», a assuré la Première dame jeudi soir devant les journalistes.

Arrivé main dans la main avec sa femme, Donald Trump a lui assuré que le film, financé à hauteur de plusieurs millions de dollars par Amazon, «état très bon, glamour, très glamour».

«Elle est très influente, quelqu’un sur qui je peux compter», a-t-il ajouté au côté de l’ancienne mannequin de 55 ans, avant de se prêter longuement au jeu des questions des journalistes, s’exprimant sur de nombreux sujets de politique nationale comme internationale.

Tapis noir

Le documentaire était présenté jeudi soir en avant-première au Kennedy Center, haut lieu culturel de la capitale américaine récemment rebaptisé Trump-Kennedy Center. La sortie en salles est prévue vendredi à travers le monde, avant une mise en ligne ultérieure sur le service de streaming Amazon Prime Video.

Sur le tapis de couleur noire, correspondant à l’esthétique noire et blanche du film, plusieurs membres de l’administration Trump étaient au rendez-vous, comme le ministre de la Défense Pete Hegseth, l’émissaire diplomatique Steve Witkoff ou encore le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr.

Le président républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson avait également fait le déplacement. Il a dit espéré que le documentaire permette aux «Américains et au reste du monde de découvrir plus la Première dame», restée plutôt discrète depuis janvier 2025, «telle que nous la connaissons personnellement.»

Les premières images de «Melania» dévoilées en décembre montrent la Première dame adresser un «c’est reparti pour un tour» directement à la caméra quelques instants avant la seconde prestation de serment de son mari.

Financé par Amazon, la sortie du documentaire s’inscrit dans le contexte d’un net rapprochement entre Jeff Bezos et Donald Trump depuis plusieurs mois.

Le fondateur du groupe américain a notamment bénéficié d’un siège au premier rang lors de la cérémonie d’investiture du 20 janvier 2025 au Capitole.

Selon les médias américains, Amazon aurait investi jusqu’à près de 40 millions de dollars dans le projet, dont plus de 70% reviendraient à Melania Trump. Une somme très supérieure à l’offre de Disney, qui aurait proposé 14 millions de dollars.

De la Première dame aux enfants, la famille Trump ne lésine pas sur les investissements dans une foule d’activités, dont elle n’hésite pas à faire la promotion.

«Formidable»

Amazon consacrerait en outre près de 35 millions de dollars à la promotion du documentaire, selon le média Puck.

Interrogé sur le budget engagé par le groupe américain pour financer le documentaire, Donald Trump a répondu que contrairement à d’autres productions, «Melania a réellement produit (le film), elle a accompli quelque chose de formidable».

Mais sur les réseaux sociaux, le documentaire et la publicité qui l’entoure ont été tournés en ridicule, certains internautes publiant des captures d’écran de sites de salles de cinéma américaines n’affichant aucun ticket acheté.

Les professionnels, eux, anticipent des recettes limitées en salles.

En Afrique du Sud, le film a été retiré des principales salles juste avant sa sortie, le distributeur invoquant «le climat actuel».

Le gouvernement sud-africain entretient des relations tendues avec l’administration Trump, qui a critiqué la position de Pretoria sur plusieurs questions de politiques intérieures et internationales.

Le film a par ailleurs été vivement critiqué pour le choix du réalisateur: Brett Ratner. Aux manettes des blockbusters «Rush Hour» et «X-Men l’affrontement final», il avait été accusé en 2017 de violences sexuelles par les actrices Natasha Henstridge et Olivia Munn, ainsi que quatre autres femmes, en plein mouvement #MeToo.