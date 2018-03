Les universités tentées par le sponsoring

Ce contenu a été publié le 7 février 2002 18:43 07. février 2002 - 18:43

Les autorités sont favorables à un financement privé de l'enseignement universitaire. Mais les étudiants s'en méfient.

Le secrétaire d'Etat à la recherche Charles Kleiber le répète depuis longtemps: le milieu universitaire doit développer une synergie avec les entreprises pour compléter ses revenus et conserver ses cerveaux.



L'Université de Fribourg a décidé de passer à l'acte. Dès le début du semestre d'été 2002, le sponsoring de l'industrie pharmaceutique permettra de financer des cours destinés aux aspirants médecins du campus de Fribourg. «Ce soutien couvrira 80% des frais», explique Marco Celio, président de la Faculté de médecine.

Largement développé en Suisse alémanique

La collaboration est assurée pour une année et rien ne permet de spéculer sur le futur. «C'est la première fois que notre département a recours à ce type de financement, souligne Marco Celio. Nous espérons que ce projet convaincra les autorités». Et d'ajouter: «il y a toujours plus d'étudiants et moins d'argent; il faut donc choisir entre le sponsoring ou le numerus clausus».



Fribourg n'est pas la seule université à adopter cette pratique. Le phénomène est déjà largement développé en Suisse alémanique où il concerne aussi bien la recherche que l'enseignement.



A Bâle, berceau de la chimie pharmaceutique, 40 des 300 millions de francs annuels dont dispose l'université émanent de tiers. C'est-à-dire de fonds privés ou du Fonds national suisse de la recherche scientifique.

Une nécessaire indépendance

«Le financement de Novartis garantit ainsi la tenue d'un cours d'immunologie durant cinq à dix ans», explique Kurt Altermatt, directeur de l'administration.



Toutefois, l'université tient à garder son indépendance. Raison pour laquelle le donateur décide de la branche privilégiée sans intervenir dans le choix des professeurs ou dans le contenu des cours.



En Suisse romande, Fribourg fait oeuvre de pionnier. Et son exemple pourrait rapidement faire des émules. Ainsi, l'Université de Lausanne recherche, elle aussi, des fonds privés.



«Pour l'heure, ces fonds représentent moins de 10% des ressources de l'université, explique Jean-Paul Dépraz, directeur administratif d'UNI Lausanne. Nous sommes donc encore loin de pouvoir créer une chaire sponsorisée. De plus, il faut aussi veiller à la liberté académique.»

Les étudiants pas d'accord

Cette prudence ne suffit pas aux étudiants. «Nous nous opposons à tout sponsoring sous quelque forme que ce soit», déclare Pauline Grosset, secrétaire générale de la FAE (Fédération des associations d'étudiantes).



Pour la FAE, des moyens supplémentaires sont certes nécessaires. Mais, il doit s'agir d'un engagement public qui garantit un savoir libre. «L'uni ne doit pas devenir une entreprise, affirme Pauline Grosset. Les Lettres ou les sciences sociales en pâtiraient.»



Au niveau fédéral, on comprend les craintes des étudiants. «Nous encourageons des aides privées, précise Mufit Sabo, conseiller du Secrétaire d'Etat Charles Kleiber. A condition que les campus conservent leur indépendance dans le choix de la personne enseignante et du cursus.»



Et de souligner que les universités sont responsables de la survie d'une recherche fondamentale et de la juste répartition des moyens.



En règle générale, environ 50 % du coût réel d'une université est couvert par le canton. La Confédération, les accords inter cantonaux, les taxes de cours et les «fonds tiers» se chargent du reste.



swissinfo avec les agences

