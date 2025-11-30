Les Urbaines de retour le week-end prochain

Keystone-SDA

Les Urbaines sont de retour pour une 29e édition du 5 au 7 décembre. Le festival des expérimentations artistiques invite à une cinquantaine de propositions disséminées dans onze espaces à Lausanne, Renens et Chavannes. L'entrée est libre.

(Keystone-ATS) Durant trois jours, les Urbaines proposent un voyage insolite à la découverte des pratiques culturelles d’aujourd’hui. Le festival réunit des artistes qui «expérimentent, initient, subvertissent des esthétiques dans les domaines sonores, visuels et performatifs, ainsi que tout ce qui se trouve entre-deux et au-delà», indique un communiqué des organisateurs.

Le festival annonce plusieurs créations originales et performances inédites qui réuniront des artistes suisses et internationaux issus d’une dizaine de pays. Il ne prévoit pas de thème spécifique pour laisser libre champ aux connexions qui émergeront lors des représentations. En parallèle, une exposition collective se tient à l’Espace Arlaud jusqu’au 14 décembre.