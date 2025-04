Les ventes mondiales de Tesla en baisse de 13% au 1er trimestre

Keystone-SDA

Les ventes mondiales du constructeur automobile Tesla, spécialiste des véhicules électriques, ont baissé de 13% au premier trimestre sur un an pour se situer à un niveau bien inférieur aux prévisions des analystes.

(Keystone-ATS) La marque est prise à partie (vandalisme, appels au boycott, manifestations) aux Etats-Unis et dans d’autres pays depuis que son patron, le milliardaire Elon Musk, s’est rapproché du président Donald Trump dont il est désormais un proche conseiller chargé de réduire les dépenses fédérales.

La marque souffre également d’un manque de rafraichissement de sa gamme. Le dernier véhicule grand public, le Model Y, est sorti en 2020.

Les ventes du pick-up Cybertruck, sorti fin 2023, n’ont pas répondu aux attentes du marché. Tesla ne donne aucun chiffre, mais d’après un rappel le 20 mars de tous ces véhicules en circulation, il ressort qu’un peu plus de 46’000 exemplaires seulement sont sur les routes.

Sur les trois premiers mois de l’année, Tesla a remis 336’681 véhicules à leurs propriétaires, contre 386’810 lors de la même période en 2024.

Les analystes de Wedbush avaient tablé sur une fourchette de 355’000 à 360’000, rappelant que le marché prévoyait encore plus de 400’000 en début d’année.

Ceux de Deutsche Bank s’attendaient à des ventes de 340’000 à 350’000 unités, après avoir revu à la baisse leur prévision initiale de 378’000. Ils soulignaient qu’à 345’000, ce serait le plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2022.

Vers 13H40 GMT, l’action Tesla chutait de 5,16% à la Bourse de New York.

Forte chute

Le groupe ne publie pas de répartition géographique, mais les données émanant d’autorités locales montrent un effondrement des ventes de Tesla depuis plusieurs mois dans de nombreux pays, en particulier en Europe de l’Ouest.

Pour le seul mois de mars, elles ont chuté de 36,8% en France et de 63,9% en Suède. Elles sont tombées de 56% au Danemark au premier trimestre.

Les chiffres de janvier-février étaient déjà sans appel: les immatriculations de Tesla avaient été presque divisées par deux sur un an dans l’Union européenne (UE), retombant à 19’046 véhicules et 1,1% de part de marché, selon les chiffres des constructeurs.

Tesla est également à la peine en Chine, un marché crucial pour la marque.

C’est aussi de Chine qu’est originaire BYD, son plus grand concurrent, qui a vendu 1,76 million de véhicules tout électrique en 2024 (+12% sur un an) dans le monde quand Tesla en a écoulé 1,79 million (-1%).

Du côté de la production de Tesla, la comparaison sur un an n’est pas favorable non plus: seulement 362’615 véhicules sont sortis des usines Tesla entre janvier et mars, contre 433’371 au premier trimestre 2024.

« La baisse des volumes est due en partie aux premières étapes de la montée en puissance de la production de la nouvelle version de la Model 3 à notre usine de Fremont et à des fermetures d’usines à cause des contournements maritimes causés par le conflit en mer Rouge et l’incendie volontaire à l’usine de Berlin », a expliqué Tesla sur son site internet.

Un incendie volontaire en mars 2024 a arrêté la production de l’usine allemande, où Elon Musk est très critiqué notamment pour son soutien au parti d’extrême droite AfD lors des législatives.