Les Vert-e-s vaudois ont effectué leur rentrée politique

Keystone-SDA

Réunis à Apples dans le cadre de la première édition du festival La Vertigineuse, les Vert·e·s vaudois-e-s ont présenté leurs priorités politiques, à l'occasion de leur rentrée politique. Divers thèmes climatiques, sociaux et économiques ont été abordés.

(Keystone-ATS) Le mouvement écologiste défend une transition énergétique ambitieuse, un avenir agricole durable, une économie circulaire, des finances publiques responsables et une protection des politiques sociales essentielles.

Pour les Vert-e-s, «la transition énergétique ne se décrète pas simplement, elle se planifie et s’organise. Le projet de loi sur l’énergie (LVLEne), porté par le conseiller d’Etat Vert Vassilis Venizelos et actuellement sur la table du Grand Conseil, constitue une avancée majeure.»

Objectif à atteindre en 2030

«Nous serons attentifs aux velléités de détricoter la loi en plénum», a rappelé, samedi, Kilian Duggan, député au Grand Conseil. «Cette base légale doit entrer rapidement en vigueur pour permettre à tous les acteurs de travailler ensemble et atteindre l’objectif central de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.»

Pour la section vaudoise des Vert-e-s, le canton doit par ailleurs renforcer sa capacité à produire localement et durablement. Le mouvement exige un moratoire sur la disparition des fermes, la création d’un fonds cantonal de transmission et la limitation de la taille des exploitations.

Pour des finances publiques responsables

A Apples, les Vert-e-s ont rappelé leur attachement à des finances publiques responsables. «Nous refusons que certaines politiques publiques soient considérées comme sacrifiables par facilité. Les subventions en faveur de la transition énergétique et de la biodiversité, qui représentent moins de 1% du budget cantonal, doivent être, au contraire, renforcées», a affirmé Kilian Duggan.

Le mouvement écologiste propose des alternatives à la politique actuelle du Canton, comme un assouplissement du frein à l’endettement; une planification financière sur plusieurs exercices; une révision de la fiscalité des personnes physiques en faveur de la classe moyenne ou encore des dépenses anticycliques.

Enfin, la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon a également insisté sur la nécessité de renforcer l’indépendance numérique de la Suisse: «Notre économie et nos administrations publiques dépendent encore trop largement d’infrastructures étrangères. Il est urgent de développer des alternatives souveraines en Europe, en soutenant les PME innovantes et les infrastructures locales.»