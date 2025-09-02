La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les Veveysans invités à imaginer le réaménagement de deux rues

Keystone-SDA

La Ville de Vevey invite la population à donner son avis sur le réaménagement des rues du Simplon et d'Italie et du secteur d'Entre-Deux-Villes. Cette démarche participative fait suite aux premiers échanges menés l'an dernier lors de l'étude préliminaire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le processus de réaménagement doit permettre d’adapter «aux enjeux contemporains » ces artères stratégiques, reliant l’est de la ville au centre-ville et à la gare, souligne la Municipalité mardi dans un communiqué. Pour y parvenir, elle entend notamment créer des espaces publics plus conviviaux, améliorer la cohabitation et la sécurité entre les différents modes de déplacements, renforcer la végétalisation et mieux relier le centre-ville au lac, précise-t-elle.

La démarche participative comportera trois volets. Le premier consiste en un sondage en ligne et sur le terrain jusqu’au 26 septembre. Il sera suivi d’une balade-atelier, sur inscription, le 9 octobre. Enfin, une restitution publique pour «découvrir les résultats et leur intégration au projet» aura lieu au début 2026.

