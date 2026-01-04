La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les villes du canton de Neuchâtel solidaires avec Crans-Montana

Keystone-SDA

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle se joignent au mouvement de recueillement et de soutien nationaux à la suite du drame survenu à Crans-Montana (VS). Les drapeaux officiels ont été mis en berne pour cinq jours sur les bâtiments communaux des trois villes du canton.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les services de secours, le SIS des Montagnes neuchâteloises et la brigade sanitaire de la Ville de Neuchâtel prêtent par ailleurs main-forte à leurs collègues du Valais. Depuis jeudi, sept ambulanciers et deux véhicules d’urgence ont été mis à disposition pour aider au dispositif courant, ont indiqué les trois villes.

Une collaboration qui pourrait se poursuivre selon les besoins exprimés par le canton du Valais, précise le communiqué des autorités communales neuchâteloises. Au-delà, ces dernières remercient leurs urgentistes pour leur engagement en ces «heures difficiles».

Dans le détail, les drapeaux officiels des trois villes ont été mis en berne pour une durée de cinq jours à partir de samedi, à l’instar du drapeau cantonal hissé à mi-hauteur sur le Château de Neuchâtel. Il s’agit des hôtels de ville dans les Montagnes neuchâteloises et de l’Hôtel communal dans le chef-lieu.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision