Les villes du canton de Neuchâtel solidaires avec Crans-Montana

Keystone-SDA

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle se joignent au mouvement de recueillement et de soutien nationaux à la suite du drame survenu à Crans-Montana (VS). Les drapeaux officiels ont été mis en berne pour cinq jours sur les bâtiments communaux des trois villes du canton.

1 minute

(Keystone-ATS) Les services de secours, le SIS des Montagnes neuchâteloises et la brigade sanitaire de la Ville de Neuchâtel prêtent par ailleurs main-forte à leurs collègues du Valais. Depuis jeudi, sept ambulanciers et deux véhicules d’urgence ont été mis à disposition pour aider au dispositif courant, ont indiqué les trois villes.

Une collaboration qui pourrait se poursuivre selon les besoins exprimés par le canton du Valais, précise le communiqué des autorités communales neuchâteloises. Au-delà, ces dernières remercient leurs urgentistes pour leur engagement en ces «heures difficiles».

Dans le détail, les drapeaux officiels des trois villes ont été mis en berne pour une durée de cinq jours à partir de samedi, à l’instar du drapeau cantonal hissé à mi-hauteur sur le Château de Neuchâtel. Il s’agit des hôtels de ville dans les Montagnes neuchâteloises et de l’Hôtel communal dans le chef-lieu.