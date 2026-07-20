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Les voyageurs vers le Sud toujours retardés devant le Gothard

Keystone-SDA

L'entrée nord du tunnel routier du Gothard est toujours saturée: le bouchon peu avant Göschenen (UR) atteignait onze kilomètres lundi matin à 11h15. Cela représente un temps d'attente d'une heure et 20 minutes, selon le TCS.

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1 minute

(Keystone-ATS) La colonne de voitures s’étire sur l’autoroute A2 entre Erstfeld et Göschenen.

L’itinéraire passant par l’A13 via le San Bernardino est recommandé comme alternative. Les autorités déconseillent par ailleurs de quitter l’autoroute afin de ne pas surcharger les villages de la vallée.

En direction du nord également, des embouteillages se sont formés sur l’A2. A 11h15, le retard entre Quinto et Airolo (TI) s’élevait à environ 20 minutes pour un embouteillage de deux kilomètres.

Les départs en vacances provoquent régulièrement des bouchons devant le principal tunnel routier assurant la liaison Nord-Sud.

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