Levée de boucliers contre le parc solaire alpin de Grengiols (VS)

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Quatre organisations environnementales s’opposent au parc solaire alpin projeté dans le parc naturel de la vallée de Binn, dans la commune de Grengiols (VS). Elles dénoncent jeudi une étude d’impact “insuffisante” et une planification non conforme à la loi.

Le projet de centrale solaire alpine Grengiols Solar a provoqué jeudi une levée de boucliers environnementale. Pro natura, Mountain Wilderness, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (fp) et le WWF ont annoncé s’opposer au projet.

Cette dernière organisation indique avoir “identifié de graves défauts dans l’évaluation du site et la planification de la centrale”. Les autres vont dans le même sens, estimant dans un communiqué commun que “l’étude d’impact sur l’environnement de ce projet prévu “dans une zone vierge de constructions au coeur du parc paysager de la vallée de Binn” n’a pas été “menée jusqu’au bout”.