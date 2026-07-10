Levée de l’interdiction de baignade dans l’Albeuve à Epagny (FR)

Keystone-SDA

Partager

La population peut à nouveau se baigner dans l'Albeuve à Epagny (FR), a annoncé vendredi AlertSwiss. La rivière avait été polluée par des eaux usées le 20 juin dernier.

1 minute

(Keystone-ATS) La police cantonale fribourgeoise a indiqué vendredi à Keystone-ATS qu’aucun signalement de cas de maladie n’a été rapporté aux forces de l’ordre. «Des cas isolés sont toutefois possibles», a ajouté le porte-parole. Les restrictions de baignade ont été levées vendredi après-midi, selon le site d’AlertSwiss.

La décision d’interdire la baignade dans ce cours d’eau ainsi que dans la Trême sur le territoire de la commune de Gruyères avait été prise à la suite de prélèvements effectués dans la Trême, en aval du point de pollution.

Ces derniers ont mis en évidence la présence de bactéries, avaient indiqué le Service de l’environnement (SEn) et le Service du médecin cantonal (SMC) dans un communiqué commun.

Pour rappel, la pollution de l’Albeuve a été provoquée par des eaux usées provenant d’un point de rejet raccordé au réseau communal, obstrué en amont. Une entreprise mandatée par la commune est rapidement intervenue pour déboucher les canalisations et rétablir un fonctionnement normal.