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Lex Netflix: le soutien au cinéma suisse progresse de 25%

Keystone-SDA

Les investissements dans la création cinématographique suisse ont progressé de 25% en 2025 grâce à l'application de la "Lex Netflix". Les plateformes et diffuseurs concernés ont consacré 19,9 millions de francs à des œuvres et à des mesures de soutien.

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1 minute

(Keystone-ATS) Cette progression intervient dans le cadre de l’obligation d’investissement instaurée par la loi sur le cinéma, dite «Lex Netflix», en vigueur depuis le 1er janvier 2024, rappelle l’Office fédéral de la culture (OFC) jeudi. Les entreprises concernées doivent consacrer au moins 4% de leur revenu brut annuel réalisé en Suisse à la création cinématographique nationale.

Au total, 22 entreprises étaient soumises à cette obligation en 2025. Elles ont réalisé un revenu déterminant de 817 millions de francs en 2025, en hausse de 9% sur un an. Cette activité correspond à une obligation d’investissement de 32,7 millions de francs, tandis que les montants effectivement investis ont atteint 19,9 millions de francs.

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