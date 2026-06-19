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Liban: Israël et le Hezbollah conviennent d’un cessez-le-feu

Keystone-SDA

Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord vendredi sur un cessez-le-feu, a annoncé vendredi un responsable américain. Cela après un regain de violences au Liban qui a mis en péril le nouvel accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La trêve, déjà entrée en vigueur, a été négociée par les médiateurs américains et qataris à la suite de discussions avec Israël et l’Iran, a déclaré le responsable à l’AFP sous couvert de l’anonymat.

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