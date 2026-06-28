Liban: l’accord avec Israël ne sera pas adopté (chef du Parlement)

Keystone-SDA

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Le chef du Parlement libanais Nabih Berri, allié au Hezbollah pro-Iran, a affirmé lundi que l'accord-cadre signé avec Israël sous l'égide des Etats-Unis "ne sera pas adopté". Le texte ne garantit pas les droits de son pays, a-t-il ajouté..

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(Keystone-ATS) «Cet accord […] ne sera pas mis en oeuvre dans sa forme actuelle», a-t-il encore dit dans un communiqué diffusé par son parti, le mouvement Amal. Il dénonce un «accord de ‘diktats’, pas un accord qui préserve les droits du Liban».

Signé vendredi à Washington, cet accord cadre vise à trouver «une paix durable» entre le Liban et Israël, prévoyant notamment le désarmement du Hezbollah.