Liban: nouveaux raids israéliens contre le Hezbollah

Keystone-SDA

L'aviation israélienne a visé dans la nuit de lundi à mardi des zones du sud du Liban éloignées de la frontière avec Israël. Elle affirme avoir frappé des infrastructures du Hezbollah pro-iranien.

3 minutes

(Keystone-ATS) Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 avec le groupe islamiste libanais, Israël continue de mener des attaques régulières le visant dans ses bastions et d’occuper cinq points frontaliers dans le sud du Liban.

L’agence de presse officielle libanaise Ani a fait état de «plusieurs vagues de frappes de l’aviation israélienne» contre la région de Jbaa, une zone montagneuse à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec Israël, indiquant que plusieurs habitations ont été endommagées.

«Infrastructures du Hezbollah»

Les forces armées israéliennes ont indiqué «avoir frappé des infrastructures appartenant à l’organisation terroriste Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», dont un site de lancement qui était utilisé pour des attaques contre Israël, dans un communiqué publié sur plusieurs réseaux sociaux.

Elles disent avoir ciblé également un complexe d’entraînement de la force Radwane, l’unité d’élite du Hezbollah, des champs de tir, des zones d’entraînement pour divers types d’armes et des structures militaires appartenant au mouvement chiite.

Israël avait menacé début novembre d’intensifier ses attaques au Liban, accusant le Hezbollah de se «réarmer». Le mouvement a été très affaibli par la guerre, avec notamment l’assassinat de son chef historique, Hassan Nasrallah, par une frappe israélienne en septembre 2024 à Beyrouth. Depuis, les Etats-Unis ont accru la pression sur les autorités libanaises pour désarmer le groupe.

Démantèlement

Conformément à l’accord de cessez-le-feu, l’armée libanaise doit achever le 31 décembre le démantèlement des infrastructures militaires du Hezbollah entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, à 30 km plus au nord. La zone de Jbaa, une région montagneuse où le Hezbollah est fortement implanté et avait déjà été visée le 4 décembre par des frappes, est située au nord du Litani.

Lundi, le président libanais Joseph Aoun a affirmé, en recevant l’émissaire français Jean-Yves Le Drian, «rejeter les accusations selon lesquelles l’armée libanaise n’aurait pas pleinement rempli son rôle au sud du Litani», dans une allusion aux accusations israéliennes.

Il a ajouté que le Liban était «en faveur de tout contrôle» par le comité de surveillance du cessez-le-feu des opérations de l’armée visant à désarmer le Hezbollah. Ce comité comprend le Liban, Israël, les Etats-Unis, la France et l’ONU.