Liban: Paris propose un cessez-le-feu « temporaire de 21 jours »

(Keystone-ATS) La France, en partenariat avec les Etats-Unis, propose un cessez-le-feu temporaire de 21 jours au Liban pour des négociations entre Israël et le Hezbollah, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Ces derniers jours, nous avons travaillé avec le partenaire américain à une plateforme de cessez-le-feu temporaire de 21 jours pour permettre les négociations », a dévoilé Jean-Noël Barrot à New York. « Cette plateforme va être rendue publique très rapidement et nous comptons sur les deux parties pour l’accepter », a-t-il ajouté.

Alors que la guerre larvée entre Israël et le Hezbollah, allié de l’Iran, s’est muée cette semaine en affrontements particulièrement meurtriers au Liban, Jean-Noël Barrot a martelé que la guerre n’était « pas inéluctable », à condition que tous les acteurs s’engagent « résolument » pour une résolution du conflit.

« La situation au Liban menace aujourd’hui d’atteindre un point de non-retour », a lancé le ministre français, qui était à l’initiative de cette réunion d’urgence.

« Aujourd’hui, les tensions entre le Hezbollah et Israël risquent de précipiter la région dans un conflit généralisé. Les conséquences en seraient incalculables », a-t-il averti.

Il a rappelé que le Liban était « déjà considérablement affaibli » par une crise politique et économique. Le pays « ne se relèverait pas d’une guerre », a-t-il mis en garde.

Pour l’heure, la situation semble dans une impasse: le Hezbollah conditionne l’arrêt des hostilités avec Israël à un cessez-le-feu à Gaza, quand Israël entend détruire l’appareil militaire du mouvement islamiste palestinien Hamas.

« Profitons de la présence de nombreux dirigeants à New-York pour imposer une solution diplomatique et inverser le cycle de la violence », a exhorté le chef de la diplomatie française.

Les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron se sont rencontrés mercredi en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Ils ont parlé « des efforts en vue d’atteindre un cessez-le-feu entre Israël et le Liban et d’éviter une guerre plus large », selon la Maison Blanche.

Les présidents américain et français ont aussi parlé du « soutien à l’Ukraine », selon un bref compte-rendu de leur rencontre fait par l’exécutif américain.