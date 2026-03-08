La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Liban: plus d’un demi-million de déplacés

Keystone-SDA

Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, selon un bilan des autorités libanaises dimanche. Le pays est soumis à d'intenses bombardements depuis lundi, en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au total, 517’000 déplacés ont été recensés, dont plus de 117’000 hébergés dans des centres d’accueil, a déclaré la ministre des Affaires sociales Haneen Sayed lors d’une conférence de presse.

