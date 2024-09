Liban-Israël: l’ONU avertit d’une « catastrophe imminente »

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche que l’armée avait porté au Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, « une série de coups », après une nuit d’intenses échanges de tirs transfrontaliers. L’ONU a averti d’une « catastrophe imminente » au Moyen-Orient.

Après presque un an de guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, allié du Hezbollah, le front s’est déplacé vers le nord d’Israël et la frontière avec le Liban, où les autorités israéliennes ont promis de ramener le calme afin de faire rentrer chez eux des dizaines de milliers d’habitants déplacés.

« Ces derniers jours, nous avons infligé au Hezbollah une série de coups qu’il n’aurait jamais imaginés. Si le Hezbollah n’a pas compris le message, je vous le promets, il le comprendra », a affirmé le Premier ministre israélien.

Ce dernier s’exprimait pour la première fois sur ce sujet depuis les attaques meurtrières contre les appareils de transmission du Hezbollah puis une frappe israélienne qui a visé vendredi l’unité d’élite du mouvement près de Beyrouth.

Attaques israéliennes

Tôt dimanche, l’armée israélienne a annoncé qu’elle menait des attaques sur des cibles du Hezbollah au Liban, après des tirs du mouvement islamiste sur des zones habitées dans le nord d’Israël, qui ont atteint les environs de la grande ville d’Haïfa.

« Des centaines de milliers de personnes ont dû se réfugier dans des abris antiaériens dans le nord d’Israël », a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’armée, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani.

La défense passive israélienne a ordonné la fermeture de toutes les écoles jusqu’à lundi 18h00 dans les régions du nord du pays, dont certaines sont situées jusqu’à 80 kilomètres de la frontière libanaise.

Selon l’armée, « environ 150 roquettes, missiles de croisière et drones » ont été tirés vers Israël pendant la nuit, la plupart depuis le Liban vers le nord du pays, « sans faire de dégâts significatifs ».

Le Hezbollah a affirmé avoir ciblé des installations de production militaire israéliennes et avoir visé avec des « dizaines de roquettes » de type Fadi-1 et Fadi-2 la « base et l’aéroport de Ramat David », situés en profondeur sur le sol israélien, à environ 45 kilomètres de la frontière.

Trois nouveaux morts au Liban

Les autorités libanaises ont de leur côté annoncé dimanche que des attaques israéliennes avaient fait trois morts dans le sud du Liban. Le Hezbollah a affirmé que deux de ses combattants avaient été tués.

Les échanges de tirs ont gagné en intensité depuis la vague d’explosions des appareils de transmission du Hezbollah, attribuée à Israël, qui a fait 39 morts et 2931 blessés mardi et mercredi dans les bastions du mouvement au Liban, selon les autorités du pays.

Puis vendredi, une attaque israélienne sur un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth a porté un nouveau coup au Hezbollah, décapitant sa force d’élite, l’unité Radwan, dont 16 membres ont été tués.

Parmi eux se trouvaient Ibrahim Aqil, le chef de l’unité, dont les funérailles sont prévues dimanche, et Ahmed Mahmoud Wahbi, chargé d’opérations militaires jusqu’au début de cette année. L’attaque a fait 45 morts au total, dont des civils, selon les autorités libanaises.

« Pas de solution militaire »

« Alors que la région est au bord d’une catastrophe imminente, nous ne pouvons pas le dire assez: il n’y a PAS de solution militaire pour rendre l’un ou l’autre côté plus sûr », a averti dimanche la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert.

En Irak, des groupes armés pro-iraniens ont revendiqué dimanche des tirs de drone vers Israël, qui a de son côté annoncé avoir intercepté « plusieurs objets volants suspects » venus d’Irak.

Face à « la nature imprévisible du conflit en cours », les Etats-Unis ont « exhorté » samedi leurs ressortissants à quitter le Liban.

« Jusqu’à la fin de l’agression à Gaza »

Jeudi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait averti que « le front du Liban avec Israël resterait ouvert jusqu’à la fin de l’agression à Gaza », où le bilan humain des bombardements israéliens s’alourdit chaque jour après l’échec de toutes les tentatives de médiation.

La guerre a éclaté le 7 octobre 2023, quand des commandos du Hamas ont mené une attaque sur le sol israélien. En représailles, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, Son armée a lancé une offensive sur le territoire palestinien qui a fait jusqu’à présent au moins 41’431 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, jugées fiables par l’ONU.

Israël s’en prend « à la liberté de la presse »

L’armée israélienne a par ailleurs affirmé dimanche que le bureau de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera à Ramallah, en Cisjordanie occupée, dont la fermeture a été ordonnée par Israël pour 45 jours, était « utilisé pour inciter à la terreur ».

Al Jazeera a pour sa part qualifié de « criminel » la descente des forces israéliennes dans ses bureaux et l’émission de l’ordre de fermeture. La chaîne « condamne et dénonce avec véhémence cet acte criminel », ajoutant que ce « raid » sur son bureau et « la saisie » de son équipement n’étaient « pas seulement une attaque » contre elle « mais un affront à la liberté de la presse et aux principes mêmes du journalisme ».