La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Licenciement de la directrice du Cercle scolaire du Locle (NE)

Keystone-SDA

Sur la sellette de longue date, la directrice du Cercle scolaire du Locle (NE) est licenciée. Le renvoi, au 31 octobre, a été décidé par le département cantonal de la formation et des finances (DFFI), à la demande du Conseil communal de la Ville.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La directrice est également suspendue de ses fonctions «avec effet immédiat», par décision de ce lundi, dont la Ville du Locle a pris connaissance dans l’après-midi, a indiqué la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises. La sanction est sujette à recours, précise le communiqué. Le Conseil communal ne donne pas d’autres détails.

Depuis plusieurs années, le Cercle scolaire du Locle est perturbé par de multiples événements (décès, arrêts maladie, accident, congé maternité et départ à la retraite, notamment). Ceux-ci ont affecté la «bonne marche» de l’activité, principalement pour la direction et le secrétariat, avait rappelé l’exécutif en juin.

En mars, par ailleurs, le Conseil communal, désormais à majorité de droite, avait décidé de réorganiser les dicastères. Celui de l’éducation, jusque-là dirigé par Michaël Berly (POP), avait été repris par Catherine Jeanneret (PLR).

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision