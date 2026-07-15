La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Licenciements chez St-Paul Médias: la moitié a plus de 50 ans

Keystone-SDA

Quinze employés de St-Paul Médias, qui édite La Liberté, la Gruyère et la Broye Hebdo, ont été licenciés ces derniers jours. Le personnel est "révolté de constater que la moitié des personnes touchées par un licenciement sont âgées de 50 ans et plus".

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le 6 juillet, St-Paul Médias avait annoncé ramener, après la procédure de consultation, à 13,5 le nombre de postes en équivalents plein temps (EPT) à supprimer, au lieu des 18 divulgués le 30 avril. Le nombre de licenciements se monte à 15.

Malgré la mobilisation et les nombreuses démarches entreprises par le personnel et sa délégation, «le conseil d’administration de St-Paul Médias a confirmé en milieu de semaine passée son plan de restructuration. Le lendemain, et au terme de discussions qui tenaient davantage de la procédure alibi que d’une véritable consultation du personnel, les premiers licenciements étaient prononcés», a rappelé mercredi le personnel.

La moitié des quinze personnes touchées par un licenciement sont âgées de 50 ans et plus. «C’est le cas des cinq journalistes, mais également d’une partie du personnel technique», peut-on lire dans le communiqué.

Depuis plusieurs décennies

«Parmi nos collègues licenciés, un bon nombre sont des employés du Groupe Saint-Paul depuis plusieurs décennies. De plus, certains ne sont qu’à quelques années de l’âge de la retraite et même à quelques mois d’un départ à la retraite anticipée, dont les conséquences financières auraient été nettement moins lourdes pour eux», a précisé le personnel.

«Nous craignons que l’attitude de la direction, qui ne peut être perçue que comme du mépris envers le personnel, perdure lors des négociations autour du plan social qui se dérouleront à la fin de l’été», a déclaré Julie Rudaz, membre de la délégation et présidente de la société des rédactions, citée dans le communiqué.

En moins d’une semaine, la pétition en ligne a déjà recueilli 900 signatures, de personnes «convaincues comme nous de la nécessité de tout faire dès aujourd’hui pour sauver nos médias locaux».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision