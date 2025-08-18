Licenciements illégaux en Australie: Qantas sanctionnée
Un tribunal australien a condamné lundi la compagnie aérienne Qantas à verser 47,18 millions de francs d'amende en raison de licenciements jugés illégaux. 1800 membres de son personnel au sol avaient été limogés durant la pandémie de Covid.
(Keystone-ATS) Le juge de la Cour fédérale Michael Lee a déclaré que cette amende de 90 millions de dollars australiens avait vocation à constituer une «véritable dissuasion» pour les employeurs.