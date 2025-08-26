Le tourisme suisse est en plein essor, mais où sont les hôtes chinois?

Les montagnes suisses, comme le Rigi sur la photo, attirent chaque année des milliers de touristes. Keystone / Urs Flueeler

Les touristes américains et indiens reviennent en nombre en Suisse. Seuls les visiteurs et visiteuses chinois sont nettement moins nombreux qu’avant la pandémie. Un coup d’œil aux chiffres révèle des détails intéressants.

Janine Gloor Autre langue: 1 Deutsch de Der Schweizer Tourismus boomt – doch wo sind die Chines:innen? original lire plus Der Schweizer Tourismus boomt – doch wo sind die Chines:innen?

Les séjours en Suisse sont très prisés: en 2024, l’hôtellerie du pays a enregistré un nouveau record, avec 42,8 millions de nuitées réservées. Le secteur a ainsi dépassé les chiffres d’avant la pandémie, qui s’élevaient à 39,6 millions de nuitées en 2019.

Près de la moitié de ces nuitées sont le fait de personnes originaires de Suisse. Dès 2021, leur nombre a grimpé en flèche, en raison de la pandémie de coronavirus également.

Elles sont restées à un niveau élevé depuis lors. En 2024, les hôtels helvétiques ont enregistré près de 21 millions d’arrivées suisses, ce qui représente le groupe le plus important pour le tourisme local, en particulier en hiver.

Arrivées et nuitées Dans les statistiques, le nombre d’arrivées indique la fréquence à laquelle les touristes se sont enregistrés dans les hôtels, quelle que soit la durée de leur séjour. Une même personne peut donc être comptée plusieurs fois, par exemple si elle passe la nuit dans différents endroits. Les arrivées sont considérées comme un indicateur approximatif de la popularité d’une destination. Le nombre de nuitées indique le nombre total de nuits passées par les touristes dans les hôtels et les pensions, quel que soit le nombre de personnes qui arrivent. Il fournit des informations sur la durée moyenne du séjour des voyageurs et voyageuses. Les statistiques utilisées pour cet articleLien externe prennent en compte les nuitées dans les hôtels, les auberges et les pensions. Elles ne concernent pas les séjours dans les appartements de vacances, les logements Airbnb ou les campings.

Vers un record post-pandémie

Les années marquées par le coronavirus ont constitué un tournant, y compris pour le tourisme suisse. Les visiteurs et visiteuses en provenance de l’étranger ont soudainement cessé de venir.

Par le passé, les crises mondiales ont déjà influencé le rapport entre les touristes helvétiques et étrangers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la proportion de touristes internationaux a chuté de manière spectaculaire en Suisse: en 1941, plus de 80% des voyageurs et voyageuses venaient du paysLien externe. Après la guerre, les touristes internationaux sont revenus en nombre. En 1970, plus de 62% des personnes qui passaient leurs vacances en Suisse arrivaient de l’étranger.

Au cours des décennies qui ont suivi 1970, le nombre total de nuitées est resté stable, oscillant entre 32 et 37 millions. Ce n’est qu’à la fin des années 2010 que ce chiffre a commencé à augmenter sensiblement pour atteindre un nouveau recordLien externe de 42 830 588 nuitées en 2024, quelques années seulement après la pandémie.

Contenu externe

Un nouveau record se profile également pour 2025. Au cours du premier semestre, on a déjà enregistré jusqu’à 1,8% de nuitées de plusLien externe qu’au cours de la même période l’année dernière. De grands événements tels que le Concours Eurovision de la chanson en mai à Bâle et le Championnat d’Europe de football féminin en juin ont sans doute contribué à cette hausse.

Où sont passés les touristes chinois?

En 2019, la Suisse était encore la destination préférée des touristes chinois. Le Tages-AnzeigerLien externe parlait de «vague chinoise», en référence à un seul groupe de 12 000 personnes. Ils et elles étaient si nombreux qu’il a fallu 95 bus pour les transporter à travers le pays. Les membres de cette immense délégation travaillaient pour le fabricant américain de cosmétiques Jeunesse Global et avaient reçu ce voyage en guise de récompense pour avoir atteint leurs objectifs de vente.

Les chiffres montrent l’ampleur de cet afflux: en 2019, la Suisse a enregistré 1 008 800 arrivées de touristes chinois, qui ont passé au total 1 392 034 nuits dans des hôtels helvétiques. Les grands groupes de voyageurs et voyageuses asiatiques ne sont pas partout aussi populaires, mais ils ont été une bénédiction pour le secteur: ils et elles réservaient leurs voyages longtemps à l’avance et dépensaient généreusement leur argent dans le pays.

Comme prévu, les chiffres ont chuté de manière spectaculaire pendant la pandémie. Mais les touristes chinois sont restés discrets durant les années qui ont suivi. En 2024, seules 485 546 arrivées et 725 129 nuitées en provenance de Chine ont été enregistrées. Des destinations telles que les chemins de fer de la Jungfrau ont également remarqué Lien externel’affluence en baisse de cette population.

Depuis la crise du coronavirus, la classe moyenne chinoise n’a plus les moyens de voyager en Europe, «le moral des consommateurs est au plus bas», écrit la NZZ. Autre raison probable: le gouvernement a appelé à voyager à l’intérieur des frontières afin de stimuler l’économie nationale.

Contenu externe

Les touristes chinois ont aussi modifié leurs habitudes, privilégiant les voyages individuels aux voyages en groupeLien externe. Ils et elles viennent en moins grand nombre, mais restent plus longtemps au même endroit, comme l’explique une experte en tourisme à la SRF.

La sécurité de planification qui existait avant la pandémie n’est plus là, écrit le Zuger ZeitungLien externe: «Parfois, ils viennent en grand nombre, puis seuls quelques-uns d’entre eux passent la nuit ici.» La question de savoir si et quand ce marché se redressera demeure ouverte.

Affluence américaine

Ce sont surtout les voyageurs et voyageuses en provenance des États-Unis qui contribuent au record actuel. Leur nombre croît également chaque année depuis la pandémie. En 2023, leurs nuitées ont augmenté de 26% et, à l’été 2024, ils et elles ont à nouveau passé près de 300 000 nuitées supplémentaires dans le pays alpin, avec un total de 3 486 894 nuitées.

En raison de multiples liaisons aériennes, la Suisse est beaucoup mieux connectée aux États-Unis qu’à la Chine. Les Jeux olympiques de Paris en 2024 ont probablement attiré de nombreux voyageurs et voyageuses américains en Europe – et grâce au marketing de Suisse Tourisme, ils et elles ont également fait un détour par la Suisse, suppose le Centre de recherches conjoncturelles KOFLien externe.

On observe aussi une forte croissance en provenance d’Inde. Durant le premier semestre 2025, les touristes indiens ont déjà passé 378 751 nuitées dans des hôtels helvétiques, soit 10% de plus qu’au cours de la même période en 2024.

Sur les traces d’une émission de télévision

Les touristes sud-coréens ont généré 400 000 nuitées dans les hôtels suisses en 2024. Si l’on ventile leurs voyages par région et par commune, un endroit se démarque particulièrement. Grindelwald, très appréciée des vacanciers en général, a été l’une des rares communes à connaître une forte croissance après la pandémie auprès des Coréennes et Coréens, passant de 55 971 nuitées en 2019 à 91 131 en 2023, avant de redescendre à 79 309 en 2024.

Cette augmentation est probablement liée à la série télévisée sud-coréenne «Crash Landing on You»: dans une scène émouvante, le personnage principal joue du piano sur la jetée d’Iseltwald, au bord du lac de Brienz, entouré d’eau et de montagnes. Depuis, les fans de la série arrivent en masse dans l’Oberland bernois, ce qui a conduit les autorités à faire payer l’entrée pour visiter le siteLien externe.

Cette production a aussi connu un certain succès en Asie du Sud-Est, et a peut-être donné envie à des gens de découvrir le pays. Quoi qu’il en soit, le nombre de touristes en provenance de Malaisie et d’Indonésie a largement dépassé le niveau d’avant la pandémie.

Tourisme en provenance des pays voisins

Pour la plupart des communes figurant dans les statistiques, ce sont les touristes des pays voisins qui représentent le groupe le plus important.

Les citoyens et citoyennes allemands et français passent leurs vacances dans les montagnes helvétiques et favorisent leur région linguistique. Dans une douzaine de communes frontalières des Grisons et du Tessin, ce sont les Italiens et les Italiennes qui occupent le haut du classement. Les Britanniques apprécient également les sports d’hiver en Suisse, en particulier à Verbier et Champéry en Valais.

Gurtnellen (UR) et Faido (TI) séduisent particulièrement les touristes néerlandais, qui font sans doute une halte le long de leur route pour le sud.

Contenu externe

Alors que les Américains et Américaines constituent le groupe le plus important dans les lieux célèbres tels que Grindelwald, Lucerne et Zermatt, d’autres communes comme Schwyz ou Lungern (OW) enregistrent le plus grand nombre d’arrivées de touristes chinois. Ils et elles sont également les visiteurs les plus fréquents sur deux sites légèrement éloignés des axes principaux: Sursee (LU) et Affoltern am Albis (ZH). Ces endroits offrent probablement de bonnes possibilités d’hébergement pour les groupes.

Certaines communes tirent leur épingle du jeu grâce à un marketing cibléLien externe. Ainsi, Mörel-Filet (VS) obtient les faveurs des touristes de Hong Kong, qui visitent la région d’Aletsch à partir de là. Les touristes sud-coréens ont quant à eux jeté leur dévolu sur Loèche-les-Bains.

Relu et vérifié par Balz Rigendinger / traduit de l’allemand par Lucie Donzé