Ligne CFF Cossonay- Eclépens interrompue en raison d’un sanglier

Keystone-SDA

Le trafic ferroviaire sur la ligne Cossonay/Penthalaz - Eclépens (VD) a été interrompu mardi soir à la suite d'une collision avec un sanglier. La perturbation, survenue vers 19h45, devrait durer jusque vers 21h00, a indiqué la compagnie sur son site internet.

(Keystone-ATS) Les CFF sont en train d’organiser un service de bus de remplacement pour le trafic régional. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure circulent via Berne. Les lignes TGV, IC5, IR57, R1, R2, R3 et R4 sont concernées, selon les informations du portail CFF.

La compagnie conseille aux voyageurs de consulter l’horaire en ligne pour leur déplacement.

