La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Lil Nas X arrêté dans les rues de Los Angeles en slip et bottes

Keystone-SDA

Connu pour ses déhanchés lascifs en tenues légères, le rappeur américain Lil Nas X a été interpellé jeudi par la police après avoir été retrouvé en plein Los Angeles déambulant à sa manière, vêtu d'un slip et de santiags blanches, selon plusieurs médias américains.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Variety et le Los Angeles Times ont rapporté que l’interprète d'»Old Town Road» et «Industry Baby» avait été interpellé et hospitalisé pour une «possible surdose».

Le site TMZ, spécialisé dans les célébrités, a publié une vidéo de l’artiste de 26 ans se pavanant sur l’une des artères principales de la ville californienne et s’adressant directement à la personne qui le filme: «Vas-y bébé!» ou encore «ne sois pas en retard à la soirée ce soir».

Policier agressé

Contacté par l’AFP, un porte-parole de la police de Los Angeles a fait savoir que des agents avaient été appelés dans le quartier de Studio City peu avant 06h00. «Un homme nu marchait dans la rue», a expliqué le porte-parole, tout en refusant d’en révéler l’identité.

«A leur arrivée, le suspect s’est rué sur les agents. Il a été placé en garde à vue et emmené à l’hôpital pour une possible surdose, puis arrêté pour avoir agressé un agent de police», a-t-il assuré.

Ouvertement homosexuel et toujours en tenues flamboyantes, Lil Nas X a rapidement détonné dans le monde du rap. Son duo avec le chanteur de country Billy Ray Cyrus, «Old Town Road», était jusqu’à récemment la chanson la plus certifiée de tous les temps par la Recording Industry Association of America (RIAA), qui représente l’industrie, selon le magazine spécialisé Billboard.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
21 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision