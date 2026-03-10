La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lindt & Sprüngli avec un bénéfice en hausse pour 2025

Keystone-SDA

Le chocolatier industriel Lindt & Sprüngli a fait progresser son bénéfice net au cours de l'exercice 2025. Le groupe zurichois a gonflé ses prix pour compenser la hausse des tarifs des matières premières alimentaires et le repli des volumes.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) De janvier à fin décembre derniers, le bénéfice net du fabricant de lapins en chocolat et de boules Lindor s’est établi à 727 millions de francs, contre 672 millions un an plus tôt, rapporte un communiqué paru mardi. Le résultat d’exploitation (Ebit) a atteint 971 millions, après 884 millions. La marge afférente est de 16,4%, en progression de 20 points de base.

Les ventes ont progressé de 8,2%, ou de 12,4% en croissance organique, à 5,92 milliards de francs l’année dernière. Les effets de devises ont pesé à hauteur de 3,9%, avait indiqué le groupe en début d’année.

Par régions, l’Europe (+15,3%) et en Amérique du Nord (+8,9%) ont enregistré les plus fortes croissances, malgré l’introduction des droits de douane américains en août.

Par produits, le chocolat fourré à la crème de pistache Lindt Dubai Style Chocolate a eu le plus gros succès. Lancé fin 2024, la direction le qualifie de «plus grande innovation de l’année».

Le conseil d’administration proposera à ses actionnaires un dividende haussé à 1800 francs, contre 1500 précédemment.

Ces chiffres répondent au consensus AWP dont les analystes tablaient sur un bénéfice de 721 millions, un Ebit à 969 millions et un dividende de 1599 francs.

Coûts du cacao sans précédent

Au niveau des dépenses, Lindt a évoqué «des coûts élevés sans précédent pour le cacao» pour justifier une sévère hausse des prix de 19% et expliquer une «baisse des volumes» non quantifiée.

De nouvelles hausses des prix «seront nécessaires en 2026, mais elles seront nettement inférieures à 2025», a indiqué le patron à l’agence AWP en janvier lors de la publication des premiers résultats. M. Lechner a évoqué des contrats d’approvisionnement à long terme pour expliquer le décalage avec les prix du cacao.

Pour 2026 et au-delà, la direction anticipe toujours une croissance organique des ventes de 6% à 8% et une amélioration de la marge opérationnelle de 20 à 40 points par an.

Par ailleurs, le groupe a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions doté de 1 milliard de francs.

