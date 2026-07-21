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Lindt & Sprüngli progresse au premier semestre

Keystone-SDA

Le chocolatier zurichois Lindt & Sprüngli a engrangé davantage de recettes sur les six premiers mois de l'année. Les prévisions pour la suite de l'exercice sont confirmées.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Au premier semestre, les recettes de Lindt & Sprüngli ont progressé de 4,3% par rapport à la même période de l’an dernier à 2,3 milliards de francs, indique mardi dans un communiqué le fabricant de chocolats de Kilchberg.

Les performances du groupe ont été affectées par les incertitudes géopolitiques persistantes et la volatilité continue des marchés, qui ont pesé sur le moral des consommateurs et les flux touristiques, notamment en Europe. Quant à la croissance organique, elle est uniquement redevable à la hausse des prix de vente.

Objectifs confirmés

Le résultat d’exploitation (Ebit) est resté quasiment stable (+0,4%) sur un an à 260,2 millions. La marge correspondante s’est établie à 11,2%.

Le bénéfice net s’est enrobé de 1,5% à 191,7 millions.

Le chiffre d’affaires correspond aux attentes des analystes contactés par l’agence AWP. Ces dernier tablaient sur des recettes de 2,3 milliards de francs. L’Ebit, estimé à 231 millions, dépassent les estimations, de même que le bénéfice net, attendu 161 millions.

Pour la suite de l’exercice, la direction est confiante d’atteindre ses objectifs pour 2026. Les ventes devraient progresser organiquement de 4 à 6%, avec une amélioration de la marge Ebit de 20 à 40 points de base par rapport à l’année précédente.

A moyen et à long terme, le groupe réaffirme ses objectifs stratégiques de croissance organique des ventes, de 6 à 8%, avec une amélioration de la marge opérationnelle de 20 à 40 points de base par an.

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