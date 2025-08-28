La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

Keystone-SDA

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis Lisa Cook, que le président Donald Trump veut révoquer, a saisi la justice jeudi pour que celle-ci lui permette de continuer à exercer ses fonctions. C'est ce que montre un document consulté par l'AFP.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans sa saisine, la gouverneure demande à un tribunal de la capitale américaine de prononcer une «injonction immédiate» pour la confirmer à son poste au sein du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et réaffirmer l’indépendance des membres de l’institution.

Cette action en justice a pour but de contrer «la tentative inédite et illégale du président Trump de révoquer la gouverneure Cook qui, si elle aboutissait, constituerait un précédent dans l’histoire du conseil» des gouverneurs, est-il écrit.

En début de semaine, le président des Etats-Unis a écrit à Lisa Cook pour lui annoncer qu’elle était «limogée avec effet immédiat». Mme Cook, nommée à la Fed par le démocrate Joe Biden, a rapidement fait savoir qu’elle se battrait en justice.

